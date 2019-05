Telesarja «Troonide mäng» viimane hooaeg valmistas samasuguse pettumuse, nagu on teinud seda troonide mäng Eesti päriselus.

Kuid minu piinad polnud sellega sugugi lõppenud: kui vähegi suutsin vaimselt tagasi jalgadele tõusta... lõi see sari mind järjekordselt pikali. Boonusena sülitas maaslamajale näkkugi.

Sarja vaatajad kannatasid ja kannatasid, lootuses, et peagi saabub indulgents. Et kõik läbielatud kannatused saavad lõpuks lunastatud. Kuid paraku... kaks viimast alustala sellest kolmeosalisest võrrandist ei pidanud vastu ja purunesid aina kerkinud raskuse all.