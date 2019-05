Sama tunne tekkis mul siis, kui lugesin ühe Praha kaubanduskeskuse kohta, et see asub in the heart of the Smichov district and almost next to metro station Andel (’Smichov’i rajooni südames ja peaaegu Andel’i metroojaama kõrval’). Aga mida ühist on Eesti asja tõlkimisel ja Praha kaubanduskeskuse tutvustusel? Vägagi palju - minu meelest pole turismitekstide kirjutajatele ja tõlkijatele paremat õppematerjali kui mõne teise riigi turismiinfo, mida nad on sunnitud kasutama.