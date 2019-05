Iga hääl on tähtis. Kuidas sõltub sõltub häälte jaotusest see, kes ja kui palju Euroopa Parlamendi valimistel kohti saab, kirjutab politoloog Martin Mölder.

Kui Reformierakonna toetus langeks aga näiteks 20 protsendi peale, siis võtaks Isamaa neilt selle ühe koha juba kümne protsendi häältega. Ning kui Reformierakonna toetus langeks 19,3 protsendini, mis napilt edestab veel Keskerakonna oma, saaks Isamaa oma ühe koha ka 9,7 protsendi häältega. Kui Reformierakonnal ei vea, on Isamaal väga vähe juurde vaja, et see üks koht neilt ära võtta. Ka selles võitluses loeb iga hääl ja iga protsent.

Need on selle valimisvõitluse kõige kriitilisemad momendid. Nii Keskerakonna kui ka Isamaa huvides on Reformierakonna võimalikult nõrk tulemus. Mõeldes, kellelt kellele need hääled võiksid liikuda, võib naljaga pooleks öelda, et mõlemad peaksid hakkama tegema kampaaniat Eesti 200 toetuseks.