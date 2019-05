Keerulistes oludes on Eesti Ajalehtede Liidu nõukogu ja üldkoosolek otsustanud muuta organisatsiooni nime ja profiili, mis on meie vastus sõna- ja pressivabaduse kohale kogunevatele pilvedele, kirjutab (uue nimega) Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevjuht Mart Raudsaar.

See on traagiline, kui ühel hetkel ilmuvad inimesed, kelle meelest tuleb uue ehitamiseks maha kiskuda varasemate põlvkondade loodu. Sest parafraseerides Louis Armstrongi laulu sõnu, minevikutarkusele tuginedes on meie käsutuses kogu maailma senine aeg. Sellest loobudes oleks meil varuks vaid enese kogemus ja tarkus – millest võib jääda väheks.