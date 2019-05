Kevad on maainimesele pingeline aeg. Tuleb valmistuda kevadisteks töödeks, karjades on alanud poegimisaeg. Jääst vabanenud teed on asendunud sügavate poriste rööbastega, mis teinegi kord on lausa läbimatud. Aga lauluharjutused jätkusid endise tihedusega. Tallede sündimist sai jälgida partii pausi ajal mobiiltelefonist karja juurde paigaldatud kaamera kaudu. Talled ja vasikad sündisid ning laulud said selgemaks.