Austria paremäärmusliku Vabaduspartei janu Venemaa raha järele on surunud kaitseasendisse need jõud, kes Matteo Salvini juhtimisel loodavad luua Euroopa Parlamenti uue poliitilise grupeeringu peavoolukonservatiividest paremale. Loo moraal on, et rahvusriiklik isolatsioon tänases Euroopas ei saa kunagi olla asi iseeneses, tal on alati hind – välja arvatud ehk, kui tegu on Šveitsiga. Hinnakalkulatsiooni teevad jõud, kellele on kasulik Euroopa Liidu nõrgestamine, kirjutab Ahto Lobjakas.