Kui Eesti ettevõtjatel ja juhtidel on auahnust tõusta majanduse järgmisele tasemele, siis tuleb, kasutades korvpallikeelt, teadus- ja arendusetegevuses minna niisama põrgatamiselt üle söötudele-visetele, muidu võivad punktid kesiseks jääda, kirjutab Osram Opto Semiconductorsi tehnoloogiaarendaja Madis Raukas.

1957. aasta kevad Koreas. Kodusõja seiskamisest on möödunud peaaegu neli aastat. Järjest rohkem tegelevad Lõuna-Korea ettevõtted uudsete toodetega, mida tunnistab ka hiljuti välja lastud suurepärase valgendava hambapasta Lucky müügiedu ameeriklaste Colgate’i ees. Koo In-hwoi, kelle juhtida on Luckyt valmistav keemiafirma, jääb mõttesse, kui kuuleb ühte direktoritest kiitvat oma uut raadiokuulamisharrastust. „Me võiksime neid tootma hakata,“ ütleb ta seepeale. Järgmisel aastal alustab vast asutatud Gold Star esimese elektroonikaettevõttena Korea ajaloos lihtsate raadioaparaatide kokkupanemist, osaliselt kohapeal valmistatud komponentidest. Aastaks 2018 on Lucky-Goldstari (ehk LG, nagu seda nüüd tuntakse) käive umbes 55 miljardit dollarit, mis teenitakse enamjaolt kodumasinate ja tarbimiselektroonika müügist.