Kui keegi ütleb, et eesti keele olukord on kurvastav, siis võib ju leida näiteid veel nukramast seisust. Mitte et see peaks meid lohutama, aga näiteks valgevene keele seisund Valgevenes on masendav: president esineb ikka vene keeles ja tuntud muusik, kes laulab valgevene keeles, rääkis mulle, et valgevenelane, kes üritab poes või suhtluses kasutada emakeelt, pannakse tihtipeale vene keeles paika: «Räägi inimese moodi!»