Kirjanik Jelena Skulskaja arutleb selle üle, miks huvitab tavalist turisti hõbeajastu Peterburi luule või Dovlatovi Tallinna-periood ning jõuab välja selleni, et kirjanikule on keel tähtsam geograafiast.

Ühele mu Peterburi tuttavale, vene luule hõbeajastu asjatundjale, helistati Dublinist. Saanud teada, et vestluskaaslane Piiterist räägib inglise keelt, kuigi ainult a little, tehti talle ettepanek pidada loeng Ahmatovast, Gumiljovist, Mandelštamist, no teate küll seda kohustuslikku programmi…