Viimase aja poliitmullistused on avanud silmi. Isiklikult olen avastanud, et paljud inimesed, keda varem pidasin mõistlikeks, on mittemõistlikud, ja vastupidi: mõned, keda pidasin asotsiaalseteks nohikuteks, saavad asjadest üsna õigesti aru. Ilmselt võivad paljud öelda sama – mõistagi lähtudes oma – ja minust erinevast vaatevinklist.

Näib, nagu korduks ajalugu. Nõukogude ajal ühendas meid soov taastada iseseisvus. Sellest piisas, et paljusid lahkarvamusi kinni katta. Pärast selle soovi täitumist avastasid näiteks, et olid seni pidanud täielikuks mõttekaaslaseks oma ideelist vastast kirjanduses, maailmapoliitikas, religioonis jne. Siiski valitses põhimõttelistes küsimustes koosmeel ning Eesti ülesehitamise ja Euroopaga ühinemise hoog ja lumm kestsid päris viimase ajani. Nüüd on näha, et tegelikult on pilt kirjum ja et ka meil on enamik neist suundumustest, mis mujalgi (paradoksaalselt on Eesti saanud ju normaalseks Euroopa riigiks!). Objektiivne info ühiskonnast on eduka funktsioneerimise tagatis. Iseasi, kas saadud tõde teeb õnnelikuks.