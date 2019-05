Vahur Kersna FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Viibisin hiljuti ühe vana hea sõbraga mõne päeva Eestist eemal. Pühendunud hambaarst, kelle puhul ma ei mäleta, et poliitika oleks talle varem karvavõrdki korda läinud, päevad otsa nüüd ainult sellest jauraski. Et kuidas ikka nii, et mis nüüd saab ja millega see kõik lõpeb!

Minu rahvasaadikust abikaasa räägib, kuidas talle kirjutavad Facebookis kümned ja kümned lihtsad Kagu-Eesti inimesed, kes küsivad, mida nad saaksid teha, kuhu koguneda või... Üks, et mitte öelda arukam osa rahvast on tõsiselt mures ja häiritud. Et see jama kord ometi lõpeks. Et Eesti elu vanker saaks kraaviservalt jälle kindlale teele veeretatud.