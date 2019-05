Elroni süsteemi on juba aastaid kirutud, aga kahjuks pole midagi muutunud. Võiks isegi öelda, et olukord on muutunud hullemaks. Ilmselt ütleks meie kallis valitsus ja ministrid selle peale: «Aga miks sa autoga ei sõida? Bussid liiguvad!» Tragikoomiliseks teeb selle kõige aga asjaolu, et lõpptarbijal ei ole mingeid muid valikud. Kui meile Selver ei meeldi, on meil võimalus minna Rimisse, Maximasse, Coopi vms. Eesti ainsale rongiliiklust võimaldavale ettevõttele puudub aga samaväärne alternatiiv.