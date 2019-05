Kuid muidugi seob Trumpi ja Orbánit ühine vastumeelsus immigrantide ja Euroopa Liidu vastu. Mõlemad on tugevad natsionalistlikud liidrid. Mõlemad on oma riigis pidevas sõjas nn peavoolumeediaga ja mõlemad on deklareerinud, et vastavalt USA ja Ungari huvid on esikohal. Enne Trumpi oli Valge Maja Ungarisse suhtunud suhteliselt jäiselt – viimati käis Ungari peaminister Valges Majas 2005. aastal. Trumpiga olukord muutus.