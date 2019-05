Eelmise nädala lõpus saime Postimehes refereeritud Indrek Neivelti loost lugeda, et pensionfondid on pensionikogujatelt varastanud miljard eurot («Indrek Neivelt: fondihaldurid unustavad rääkida miljardieurosest kahjust», tehnika.postimees.ee 10.05). Samuti nüpeldas pangandustegelane fondihaldureid selle eest, et kõik fondid ei suutnud lüüa Norra naftafondi rekordilist kvartalitulemust.