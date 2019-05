Eesti rahvusriik on suur ime ja väärtus, mida ei tohi alt vedada. Meie vigade limiit on ahtam kui suurtel rahvastel, kirjutab kolumnist Andres Herkel.

Taasiseseisvumisest saadik on Eesti rahvuslus olnud tasakaalukas. Ajal, kui kasutati iga võimalust süüdistada meid venekeelse vähemuse kiusamises, ei olnud see sugugi lihtne ega enesestmõistetav. Mart Laar, kahekordne peaminister ja rahvusliku erakonna juht, tegi rahvuslusest doktoritöö ja tema ümber olid alati inimesed, kes mõistsid, kuidas rõõmus ja avatud maailma sobituv rahvuslus üles ehitada. Kahjuks ei saa me sedasama öelda tänaste parteide ja poliitikute kohta.