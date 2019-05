Minu jaoks on Eurovisiooni lauluvõistlus ammu surnud organism, mis tegutseb zombina, kellele (õigemini millele) on tuhandete ilulõikuste ja kosmilistel tehnoloogiatel rajanevate illusioonigeneraatorite abil antud kena välimus, kirjutab kolumnist Ivan Makarov.

Õnneks on Ivo Linnaga kõik korras, mida ei saa öelda Euroopa laulunduse kohta. Keegi ütleb, et sel telesaatel on kohutavalt palju vaatajaid. Tõsi ta on, aga ka kokkulennanud kärbeste hulga järgi ei saa ju järeldada, kas on tegemist delikatessi, lihtsa lääge õunamoosi või hoopis millegi hullemaga.