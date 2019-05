Tartu korvpallis on käes aeg muutusteks. Õigemini, vajadus muutusteks on juba mõnda aega käes, kuid suurt tükki Tartu korvpallist haldaval Tartu ülikoolil siiani kahjuks muutusteks söakust ei ole. Nad tahavad olla ise ja eraldi. Olgu siis nii. Hetkel jääb üle kutsuda muutused ellu ülikoolist ja tema varjus liikuvast Tartu linnavalitsusest sõltumatult. Kuigi on selge, et koos oleks parem, ja koos tegemine on alati olnud meie esimene mõte.