Keskerakonna populaarsus on selges langustrendis. Värskeim küsitlusuuring näitab peaministriparteile niisugust madalat taset, kus erakond kõigi korruptsiooniskandaalide ja muude pahanduste kiuste viimase kümne ja enamagi aasta vältel pole olnud.

Ilma ülekaaluka toetuseta mitte-eestlastest kodanike hulgas oleks Keskerakond juba ammugi võistelnud nii-öelda teises liigas, vähem kui kümneprotsendilise toetusega erakondade seas. Kui veel aasta tagasi pooldas neid Postimehe tellitud Emori küsitluse järgi üle 60 protsendi muust rahvusest vastajatest, siis nüüdseks on see näitaja langenud alla 40 protsendi.

Selles poliitilises nišis on populaarsust juurde kogunud nii parlamendist välja jäänud Eesti 200, mida aasta eest veel olemaski polnud, kui ka sotsiaaldemokraadid (SDE). Ei pea olema müstiliste võimetega ennustaja järeldamaks, et selline olukord tekitab Keskerakonna sees pingeid, mis ei lähe niisama üle, vaid seniste trendide jätkudes hoopis süvenevad.

Pooleteise aasta pärast (2021. aasta sügisel) ootavad ees kohalike omavalitsuste (KOV) volikogude valimised. Kohe-kohe on tulemas küll Euroopa Parlamendi valimised, ent nii erakondade fantaasiad kui ka hirmud on juba praegu seotud pigem 2021. aasta sügiseste KOVi valimistega.

Keskerakondlaste jaoks on (ainu)võim eelkõige Tallinnas ja Ida-Virumaa linnades tähendanud hulgaliselt erakondlaste vahel jaotatavaid töökohti, võimalust ajada segamini omavalitsuse ja erakonna rahakott, esineda linna maksumaksjate raha eest tehtud saadetes jne – see on olnud nende võimu ja võimaluste allikas.