Nagu oberführer Helme on meediale kurtnud: inimesed ütlevad järjest ära, sest kardavad, et ministripeksjast ajakirjandus tarib nende «noorpõlves juhtunud eksimused» valguse kätte.

Looga kaasneb muidugi ka kurblik pool. Ühele mehele põletati märk otsaette. Vanasti oli kombeks öelda, et kärbest ja inimest ühendab see, et mõlemat annab ajalehega maha lüüa. Tõesti, kui sinu maine on räbalateks räägitud, võib tulevik osutuda keeruliseks. Aga keda sa süüdistad? Ajakirjandust või «noorpõlveeksimusi»?