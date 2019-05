Traditsiooniliste väärtuste austajad võivad rõõmsalt ohata. Vaid nädal vähem kui aasta tagasi elasime kõik hinge kinni pidades kaasa Ühendkuningriigi printsi Harry (34) ja ameeriklannast näitlejanna Meghan Markle’i (37) abiellumisele. Esmaspäeval sai Sussexi hertsoginna maha pisipojaga, väikese Archie Harrison Mountbatten-Windsoriga. Kõik on täpselt nii kui peab!

Briti meedia esitab senini poolt- ja vastuargumente, kas Meghan sünnitas kodus või viidi haiglasse. Muidu üsna avalikku elu elav paar pole sellesse konkreetsesse küsimusse selgust toonud ning see on armas: elu algusele on selle salapära alles jäetud.