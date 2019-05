Tallinna Sadama endine juhatuse liige Allan Kiil (55) astus sellel nädalal korruptsioonis süüdistatuna kohtu ette. Sõltumata sellest, kas kohus mõistab Kiili süüdi või õigeks, on ta karistuse juba saanud.

Nimelt peab ta järgmised poolteist aastat osalema Harju maakohtus istungitel. Just nii pikaks ajaks on kavandatud Tallinna Sadama protsess, kuid tõenäoliselt venib see veel pikemaks, kuna ajakavast jäädi maha juba kolme esimese istungiga.