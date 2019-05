Veel viis aastat tagasi ei olnud tegu mitte kitsalt kohaliku kroonimata kuningaga, vaid ühe mõjukaima ärimehega kogu Eestis. Tal oli tugev haare ühes ärisektoris, tugev mõju poliitikute hulgas ning isiklik meediakanal. Mõni ütleks, et need on oligarhi tunnused.