Majandustoimetuse juhataja Harry Tuul. FOTO: Sander Ilvest

Konkurents Tallinna ja Helsingi laevaliinide vahel on kasvanud sedavõrd tihedaks, et võitlus ei käi enam merel ja sadamas, vaid on kandumas sõna otseses mõttes tänavatele. Nii on uudistesse kandunud vastaseisust jäänud mulje, et juba suvest võivad Eesti pealinna tänavad mattuda Soomest tulevate rekade alla.

Nimelt teatas Soome laevandusettevõte Eckerö Line, et toob juunist Helsingi-Tallinna liinile uue kaubalaeva, mis aga hakkab silduma sisuliselt pealinna keskel. Eckerö kavandatava kaubalaev tooks Tallinna tänavatele hoobilt 120 veoautot lisaks.

Seepeale teatas omakorda Eesti päritolu Tallink, et ootab Tallinna Sadamalt võrdset kohtlemist ja tahab, et ka nende kaubalaev Sea Wind saaks silduda samas, kus Eckerö laev ehk keset linna. Nimelt on viimastel aastatel hakatud samm haaval eelkõige kaubavedusid Tallinnast välja suunama, eelkõige Muugale. Sinna sildub ka Tallinki «meretuul» Avaldusest kumab meeleheide. Põhjusega.

Tallinki selline reaktsioon pole üllatav, sest viimasel ajal ongi Läänemere suurima laevafirma tugevamaks konkurendiks kasvanud mitte Viking Line, vaid Eckerö Line. Näiteks mullu kasvas Eckerö reisijate arv Tallinn-Helsingi liinil 24 protsenti, samas kui Tallinkil kõigest 0,34 protsenti. Ka kaubaveos kasvab Eckerö Line Tallinkist kiiremini. Esimese kaubamaht kasvas mullu 13 protsenti ja teisel 5,6 protsenti.

Sel nädalal avalikustatud Tallinki värsked majandustulemused peegeldavad, et trend on firma jaoks endiselt murettekitav. Tallink Grupi esimese kvartali puhaskahjum süvenes aastaga 19,6 miljonilt 25,3 miljoni euroni, müügitulu kahanes 2,9 protsenti 178,9 miljonile eurole. Tõsi, Tallink ongi suur. Küll aga tähendab see, et ettevõte ei saa endale lubada millimeetritki taganemisruumi.