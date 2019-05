Kuidas vesi Estoniasse pääses ja kes selles lõpuks süüdi jääb, on keerulisem küsimus. Suurte katastroofide pärispõhjus on harva vaid purjus rööpmeseadja, omapäi tegutsenud fanaatik või konspiratsioon. Vandenõuteooriate peamine viga on eeldus, et inimene või grupp on võimeline vigu tegemata kontrollima ja juhtima väga suuri võimsaid süsteeme.