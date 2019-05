Algul on see sõna tähendanud niisiis kõnekunsti ehk oskust avalikult kõneleda, omandades hiljem lisaks ilukõne tähenduse ja hakates tähendama ka ilusaid, ent sisutuid sõnu. Nii on kirjas ka 2018. aasta ÕSis, võõrsõnade leksikonis ning ametniku soovitussõnastikus. Esimene ÕS, mis ilmus 1918. aastal, annab selle sõna tähenduseks kõnetaie (taie tähendab kunsti). EKI vastne „Eesti keele sõnaraamat“, mille ülesanne on registreerida keelendite kasutust, märgib retoorika tähenduseks ka: millestki kõnelemise viis.