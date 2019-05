Artikli pealkiri pärineb Viktor Kingissepa 1918. aasta suvel Moskvas kirjutatud brošüürist, kus Eesti kommunistide juht kulutas hulga täheruumi tõestamaks, et iseseisev Eesti on anakronism, kuna ühiskonnad ei jaotu enam rahvuslikul alusel ning riigid on majanduslikult niivõrd seotud, et omariiklusel puudub mõte. Kingissepp leidis ühtlasi, et ühiskonna hoiakuid esindava Eesti Asutava Kogu demokraatlik valimine pole otstarbekas, kuna ei taga võimu kommunistidele, tolleaegsele poliitiliste ainuvõimuambitsiooniga vähemusele. Esikommunist teatas: "Asutav Kogu tähendab ka paratamatult "Eesti demokraatlikku vabariiki". Kuidagi ei saa /..../ tagasi tõrjuda, et samm Asutava Kogu poole on samm keset iseseisvuse loiku!"