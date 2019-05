Protest pole võõras ka meie praegusele peaministriparteile. Yana Toom võib küll öelda (viimati Raadio 2 eetris olnud intervjuus), et Keskerakond on alati olnud euroopameelne, aga see on üsna läbinähtav vabandus Edgar Savisaare ilmsele soovile olla Euroopa Liiduga liitumise vastu. Või kui meenutame eliidivastast retoorikat, mida sama partei esitas opositsioonis olles, siis võib olla kindel, et Jüri Ratas on praegugi võimul häältega, mis on antud Keskerakonnale kibedast vihast, et elu on vaene, valitsus ei kuula rahvast ning ajakirjandus kirjutab aina valet.