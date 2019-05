Ressursid on piiratud. Seda lauset kordas minu gümnaasiumi majandusõpetaja kui mantrat, et hajevil noorukid vähemalt ühe majandusteadmise ellu kaasa võtaksid.

Kahjuks pole see lihtsalt värvikas kujund. Pole üleliia harv juhus, kui näiteks Saksamaal asüülitaotlejate keskuses elav grusiin pussitab oma mustanahalist Guinea-Bissaust pärit toanaabrit või alžeerlane peksab marokolast ja viimane omakorda tuneeslast. Või puhkeb verine tüli afgaani ja albaanlase vahel.

Need on juhtumid päris elust, mis panevad küsima, kas näiteks heledama nahatooniga migrant leiab endal olevat suurema õiguse piiratud ressurssidele kui saatusekaaslasel Sahara-tagusest Aafrikast?

Niinimetatud idasakslased kurdavad, et läänlased kipuvad isegi Berliini müüri langemise järel sündinuid jätkuvalt kirjeldama halvustava tooniga sõnaga «Ossi» (tõlk «idakas»). Samal ajal leiavad läänesakslased, et «idakad» püüavad end tänaseni alusetult ohvritena kujutada.

On üsna selge, et ligi 30 aastat pärast Saksamaa ametlikku taasühinemist pole ida- ja läänesakslased päriselt üheks saanud. Rändetaustaga inimeste lõimumisega kaasnenud probleemid on ammu teada.