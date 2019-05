«Sellepärast, et valimised on seksikad» – säärase avaldusega sai hakkama üks Euroopa Parlamendi korraldatud noortenädalale Brüsselisse saabunud noor inimene. Eks igaühel ole oma arusaam, aga tegelikult vist ikkagi ei ole valimised väga seksikad.

Noortel oli ka paremaid ideid. Näiteks kutsuda vanemad külla, sööta neil kõht täis ning rääkida valimiste olulisusest. Veel soovitati korraldada ühine hommikusöök ja rääkida demokraatiast. Naiivarmsad ideed võivad vahel ootamatult ka peavoolu murda. Näiteks Rootsi koolitüdruku algatatud kliimateemalised meeleavaldused, mis on levinud üle Euroopa.

Ilmselt olid Brüsselisse kutsutud noored keskmisest teadlikumad, seetõttu nad ka muretsesid oma vanemate valimisaktiivsuse pärast. Tavalisem jutt on, et noored ei taha või ei viitsi valimistel osaleda.

Murekoht ei ole tegelikult valimas käimine. Mehaanilisest hääleandmisest veelgi tähtsam on aru saada, mis häälest hiljem saab. Kuidas võib see kasvõi teoreetiliselt mõjutada elu Euroopa Liidus ja Eestis?

Kurbnaljaks oli Ungari voliniku Tibor Navracsicsi tunnistus noorte ees: keegi ei tea, mida ta teeb ja kus töötab. Enamasti peetakse teda haridus-, noorte-, kultuuri- ja sporditeemadega tegelevaks europarlamendi liikmeks. Tegelikult on Euroopa Komisjon ja parlament pea samavõrra erinevad institutsioonid nagu Eestis valitsus ja riigikogu.

Ei pea tingimata detailide rägastikku uppuma, aga mingi arusaam võiks olla. Euroopa ametnikud armastavad rääkida alusväärtustest. Neid peab meenutama, aga oluline on ka oma silm.

Parlamendisaali oli toodud ligi 800 noort. Nende jaoks on Euroopa Liit käegakatsutav asi. See on tõesti olemas, mitte ebamäärane moodustis «kuskil seal».