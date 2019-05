Seniste europarlamendi valimistega on läinud nii, et valijad pole Brüsselisse valituks osutunute tegemistest hiljem palju kuulda saanud. Brüsselisse ärakadumise üle on Euroopa Parlamendi kandidaadid oma valimiskamapaaniate käigus varem ka nalja heitnud. Postimehe arvamustoimetus otsustas parlamendierakondade kandidaatide käest uurida, kuidas valija saab kindel olla, et sedapuhku teisiti läheb. Vastab endine Euroopa Parlamendi liige Marianne Mikko (SDE).

Euroopa Parlamendi liikme n-ö kullaproovi saab teada, kui uurida, mitu korda on poliitik sõna võtnud, kas tal on komisjoni raames raporteid (loe: seaduseelnõusid), milline on tema poliitiline võitlus üldiselt ja kuivõrd on see teada tema kolleegide hulgas ning kuidas see kajastub Euroopa meedias.