Nõukogude vangilaager. Foto on illustratiivne.

1920ndate aastail arendas Eestimaa Kommunistlik Partei Kominterni egiidi all ja Nõukogude Venemaa rahalisel toel ulatuslikku illegaalset tegevust Eesti riigi territooriumil. Illegaalse tegevuse lõppeesmärgiks oli Eesti riigikorra õõnestamine ja Eesti riigi kukutamine. Sellele tegevusele suutsid eesti julgeolekujõud – Kaitsepolitsei ja Poliitiline Politsei 1930. aastaks piiri panna. Selle tulemusena kahanesid illegaalseks tegevuseks Eestis eraldatavad ressursid.

Kujunenud olukorras valmis Eestimaa Komministliku Partei eestvedamisel brošüür, kus nähti kõigi hädade põhjusena provokaatoreid. See kandis pealkirja «Võitlusele provokatsiooniga». See, illegaalseks Eesti territooriumil mõeldud trükis tembeldas provokaatoriteks isikud, kellel oli olnud elus vähimgi kokkupuude Kaitsepolitsei või Poliitilise Politseiga. Trükise lõpus on mitusada nime, keda peetakse «kahtlasteks». Nende käekäiku ei õnnestunud selle mahukuse tõttu kontrollida. Küll aga sai tähelepanu keskmesse võtta trükise põhiteksti olevate isikute käekäik.