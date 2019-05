Isegi traditsioonilise julgeolekuohu seisukohalt on praegune nõukogude, Uus-Vene ja rahvuspopulistliku konservatismi kombinatsioon Eesti valitsuses vaenlase unelmate võistkond, kirjutab riigikogu liige Jürgen Ligi (RE).

Presidendil polnud suurt võimalust ministreid ametisse nimetamata jätta, aga kunagi varem pole Eesti riigipeal olnud seejuures öelda midagi nii ambitsioonitut, kui et nad «ei ole julgeolekule ohtlikud». See vähenegi põhines ainult meeste endi sõnadel ja küll presidentki teab, et ei pea piisavalt vett mitmest otsast. Kogu uut koalitsiooni iseloomustab pigem kaks kuud katkematut sõnapidamatust nii «suuorgani» funktsiooni kui aususe mõttes.