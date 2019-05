Paar päeva tagasi möödus 500 aastat Leonardo da Vinci surmast. Nottinghami Ülikooli kunstiajaloo dotsent Gabriele Neher teeb sel puhul veebiväljaandes The Converstaion kunstiku elust ja loomingust väikese ülevaate.

Ajatute loojate seas on Leonardo da Vinci mõistagi üks auväärsemaid, lugupeetumaid ja koheselt äratuntavamaid kunstnikke. Kuid Leonardot pelgalt väärikaks, traditsiooniliseks, miskitviisi vanamoeliseks ja igavaks «vanameistriks» lahterdades teeksime sellele erakordsele mehele küll ränka ülekohut.

Temas pole mitte midagi kopitanut ega ettearvatavat; tema isikupära ärritas ja nörritas ta kaasaegseid samavõrra kui tema silmipimestav ja aukartustäratav geniaalsus. Üks on kindel: igatahes polnud Leonardo mingilgi kombel vanamoeline ja igav.

2. mail 2019 möödus 500 aastat Leonardo da Vinci surmast. Prantsusmaal Amboise’is siitilmast lahkunud kunstnikku mälestatakse ka Suurbritannias tema võrratu loomingu väljapanekutega . Lausa 12 näitusel üle kogu riigi on igaühel esil 12 Leonardo joonistust, kõik pärit Windsori Kuninglikust kollektsioonist.

Joonistused pakuvad sissevaadet sellest, kuidas too kõiki pööraselt üllatanud teerajaja end ümbritsevat maailma õigupoolest nägi – sestap on kokku 144 teose üheaegne esitlemine igati paslik pühitsus Leonardo elutööle.

Näiteks Bristoli muuseumi ja kunstigalerii väljapanekul on joonistused loomadest ja nende tegevustest, sealhulgas eriti võluv «Kassid, lõvid ja lohe» (ca 1517-18), mis peaks lõplikult kummutama kahtlustused Leonardo «kuivikust vanameistri» kuvandist.

Kunstikoja õpipoiss

Oma ajastule tavapäraselt alustas Leonardo kunstnikupõlve meistri õpikoja sellina Andrea del Verrocchio ateljees – see mees oli Medici õukonnas väga hinnatud taidur, ühtlasi nii edukas ärimees kui ka kunstnik.

Meister Verrochio äri laadsed renessansiaegsed kunstnike töökojad olid edukad just nimelt tänu ühe katuse alla toodud oskuste kogumile – taoline meeskond oli ühtsena tugevam kui pelgalt oma üksikosade summa ja suutis sellide abil end ise üleval pidada. Ning Leonardo hiilgas kunstnikuna mitte üksnes ühel, vaid kõigil aladel.

Õukonnakunstnik

Ta tõi esile oma teadmised välikahurväe ja teisaldatavate sildade tõhusast projekteerimisest ja ehitamisest, kirjeldas oma oskusi kaevikute toestamise ja maastikukujunduse osas, rõhutas oma kogemusi arhitekti ja skulptorina ning ühtlasi kinnitas, et oskab «maalida mida tahes ja sama hästi kui kes tahes».

Milano hertsog võttiski napilt 30-aastase Leonardo tööle ning just Sforza õukonnas maalis kunstnik järgneva paari aastakümne vältel oma tuntuimad teosed: «Mona Lisa», «Püha õhtusöömaaeg», «Madonna kaljukoopas» ja «Daam hermeliiniga». Ühtlasi vermis ta ka oma patrooni kõige südamelähedasemat tellimustööd: Sforza isa elusuuruses ratsamonumenti. Kunsti mõõtmes ei võrrelnud Leonardo end oma kaasaegsetega, sest tõelisteks konkurentideks pidas ta vaid antiikaja suurmeistreid. Ning kestva kuulsuse saavutamiseks pidi ta kindlustama, et tema taiesed – eriti Sforza monument – saaks ehtsa meistritöö võrdkujuks. Need tööd pidid jääma tema oskuste ja teadmiste ületamatuteks tõestusteks.