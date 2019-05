Arvestades, et Pedro Sanchez jõudis noorkorvpallurina U21 koondisse, pole ehk kohatu öelda, et tegu on visa võitlejaga, kes viib kaotusena paistva mängu viimase veerandi lisaajale, et siis hetk enne lõpuvilet keskjoonelt teele saadetud kolmesega võita.