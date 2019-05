Helme lisas ka, et sellist käitumist võib endale lubada üks «tavakodanikust naisterahvas», mitte president. Sealjuures ei soovinud ta enda sõnul halvustada presidendi institutsiooni. Kas see ei muuda aga veelgi kummastavamaks seika, et minister presidenti tema soo pärast valitsuse pressikonverentsil sildistas? Ja sellega ühtlasi ka kõiki teisi naisi. Oma sõnadega andis minister signaali, nagu oleks ühe soo pädevus pandud küsimärgi alla ainuüksi naistele omistatud emotsionaalsuse pärast.