Nädalapäevad tagasi mahutasid 20 Lõuna-Eesti vallavanemat ja linnapead end Suure Munamäe vaatetorni kitsukesele katusele, et allkirjastada ühisavaldus aitamaks neist suurimal – Tartu linnal – saada Euroopa kultuuripealinnaks 2024. Teo kinnituseks löödi kokku klaasid mustsõstramahlaga. Kohapeal võis tajuda hetke ülevust ning nii mõnigi lausus hiljem, et tegemist oli ajaloolise momendiga, mille tähendus võiks olla laiem kui üks kampaania.

Nõnda demonstreeris Lõuna-Eesti poliitiline eliit üle mitme aja oma positiivset ühtsust ja koostöötahet. Sõltumata sellest, milline erakond või koalitsioon millist valda või linna parasjagu valitseb, tuldi ühise eesmärgi nimel torni kokku. Tartu on lahkelt lubanud, et kultuuripealinnaks saades jagatakse tulevasi sündmusi ja saabuvaid turiste oma väiksemate Lõuna-Eesti velledega, mis tõotab kasu kogu piirkonnale. Kas sellest võib välja kasvada mingisugune suurem ja sidusam koostöö, näitab üksnes aeg.

Märgiline oli, et ühist tulevikku tuldi allkirjadega kinnitama just Suurele Munamäele, Eestimaa katusele, mis loob üleva ja teatud määral ka üleoleku tunde. Eesti kõrgeim küngas on varemgi tuntud lepingute kinnitamise kohana, sest kui abielud veel moes olid, tehti Suurel Munamäel tihtipeale pulmaliste ühispilt, ja kui see oli võimalik, tassis peig pruudi kätel üles torni (nüüd on selleks lift).