Riigikohtu halduskolleegiumi liikmed, kes on ametikoha järgi ka põhiseaduslikkuse järelevalve kohtunikud, lähenesid Ants Ermi pöördumisele kui tavalisele haldusasjale. See oli aga põhiseaduslike õiguste ja demokraatlike põhimõtete piiramise küsimus, kirjutab endine riigikohtu esimees Rait Maruste.

Põhiseadus sätestab, et meie Eesti riik on demokraatlik vabariik, kus kõrgeima võimu kandja on rahvas ja riiklikult korralduselt oleme ühtne riik. Meil on esindusdemokraatia, kus rahva esinduskogude loomiseks toimuvad perioodilised vabad valimised, mis on üldised, ühetaolised ja otsesed ning teostatud salajase hääletamise teel.