Kommunismi idee – ühiskonna loomine, kus ei ole riiki, eraomandust ega raha – on ammugi ajaloo prügikastis. Riigid elavad edasi, eraomandus on püha ja raha ajab rattad käima. Turumajandus ja riigikapitalism on võitnud, eriti Eestis. «Lühidalt öeldes võib öelda, et Eesti riigis raha puudust ei ole mitte kunagi», kinnitas uus siseminister Mart Helme. Uus rahandusminister Martin Helme on osutanud, et võim tähendab raha (ja inimeste) liigutamise võimalust, mida kavatsetakse kasutada. Ootame huviga.