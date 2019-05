Eesti on üks pisike tellis suure, kogu Euroopat hõlmava maja seinas. Ent kui see tellis seinast välja tõmmata, võib terve hoone kokku variseda, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitškin eelseisvatest europarlamendi valimistest.

Euroopa Parlamendi valimised paistavad üpris igava teemana, kui otsustada valimisreklaami mahu ja teema käsitlemise aktiivsuse alusel Eesti ajakirjanduses ja ühismeedias. Reklaami vähesus on arusaadav: riigikogu valimiste järel haigutab parteide kassades tühjus. Pealegi on Eesti valijad olnud üsna passiivsed hääletama kandidaatide poolt, kes soovivad sombuse ja sajuse Tallinna välja vahetada kirka ja päikselise Brüsseli vastu. «Miks me peaksime küll teda selles aitama?» mõtleb valija kadetsedes.