Poliitikas kehtib reegel «Caesari naine peab olema kahtlustustest kõrgemal». Neid sõnu lausudes lahutas Rooma riigimees Julius Caesar oma naisest Pompeiast, kui viimasele oli langenud kahtlustus jumalate teotamises, ehkki Caesar teadis, et ta naine ei pruugi süüdi olla. Sellest peale kujunes see lendfraasiks ning kirjutamata reegliks läänemaailma poliitikas – kui kõrgele ametnikule või poliitikule miski varju heidab, siis tuleb tal lahkuda. Seepärast kuuleme aeg-ajalt meedia kaudu mõne riigi ministrist või suurema linna juhist, kes on tagasi astunud, kuna ostis ametkondliku krediitkaardiga endale näiteks paari sukapükse või mõne heliplaadi.

Sellised pisilibastumised ei paneks paljudel eesti poliitikutel ja ametnikel silmagi pilkuma, ent ometi, kui tahame kuuluda sinna, kuhu kuulume, siis peab reegel Caesari naise kohta kehtima ka meil. Ja kui meie ootused Caesari naisele on sedavõrd kõrged, mis siis veel rääkida Caesarist endast. Viimastel nädalatel on Eestis avaliku tähelepanu keskmes olnud EKRE poliitik Marti Kuusik, kes oli seni tuntud vaid kohalikul tasandil, ent nüüd jõudis kaks päeva pidada ministriametit. See on omamoodi kurioosum, ent mitte rekord, sest sõdadevahelises Eesti Vabariigis oli ka valitsuskabinet, mis jõudis faktiliselt tegev olla alla tunni. Mujalgi maailmas on riigipäid ja ministreid, kes ametis olnud alla poole tunni.

Kui aga Kuusiku kaasuse juurde tagasi tulla, siis poleks ta pidanudki ministriametisse astuma, sest sellega kahjustas ta vaid valitsuse, oma erakonna ja Eesti poliitika mainet. Enne kui avalikkuse ette jõudsid kahtlustused koduvägivallas, kogus Kuusik üleriigilist tuntust sellega, et ta tabati roolist alkoholi jääknähtudega, lisaks oli ta asulasisesel teel korralikult kiirust ületanud. EKRE juhid nägid juba toona Kuusikule osaks saanud negatiivses tähelepanus nõiajahti ja kiusu. Kaks maailma ja kaks Šapirot, nagu öeldakse. Suurbritannias paistis 97-aastasele prints Philipile autoroolis päike silma, mistõttu ta põhjustas liiklusõnnetuse ja sattus uurimise alla ning oleks võinud kaotada juhtimisõiguse. Kuid kellelegi ei tulnud pähe mõte, et vanainimest kiusatakse asjata. Kui Suurbritannias tekitab kuninganna abikaasa liikluses ohtliku olukorra, on süüdi tema, kui Eestis tekitab ohtliku olukorra minister – nüüd juba eksminister –, siis on süüdi kõik teised, mitte aga minister.

EKRE juhtfiguuride õigustused, à la «teised tegid ka», ning viited, et tegu on meedia ja konkurentide kiusuga, meenutavad lõppkokkuvõttes vana anekdooti: «Lõi ülbelt oma näoga 20 korda vastu saabast.»