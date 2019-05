Kui me ise praegu oma teadlaste ja inseneride juurdekasvu piisavalt ei investeeri, siis tähendab see seda, et tulevikus tuleb spetsialistid välismaalt tuua, mis ei ole aga ülesanne kergete killast ega ka mitte kõige odavam lahendus, kirjutab Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser.