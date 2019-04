Sõnajalgadega koos töötanud inimesed ütlevad, et nad on ettevõtjad selle sõna klassikalises, ameerikalikus tähenduses: ambitsioonikad, võitluslikud, võtavad suuri riske. «Neil on oma nahk kogu aeg täiega mängus,» rääkis üks nende tuttav, kelle sõnul tunnevad vennad tuuletehnoloogia äri peensusteni. Veel enam: nad on isegi leiutanud ühe tuuliku, mis on väidetavalt purustanud kõik rekordid nii tootlikkuses kui ka töökindluses.