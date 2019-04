Nagu paljud suured lood, algab ka see tissist, õigemini noore mehe äravõitmatust huvist naiserindade vastu. 2004. aasta 1. veebruaril toimunud 38. Super Bowli vaheajal esinesid Justin Timberlake ja Janet Jackson. Timberlake laulis „Bet I’ll have you naked...“ (patsime, et oled mul alasti) ja tantsis Jacksonile lähemale.