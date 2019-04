Me oleme Aidu tuuleparki arendamisesse panustanud juba kümme aastat oma elust ja pannud panti pea kogu oma maise vara. Kindlasti on lihtsamaid ärivaldkondi, kui tuuleparke ja uusi tuulikutüüpe välja arendada, kuid usume tõesti, et Eesti tehnoloogial põhinevast Eleon tuulikust võiks saada Eestile uus ekspordiartikkel, mis kasvatab kõigi eestlaste jõukust. Selleks on meil vaja ehitada kasvõi üks referentspark, mis võimaldaks Eleoni tehnoloogiat tõestada – ja tegelikult ei ole ausalt öeldes vahet, kuhu see tuleb. Aidu tuulepark on lihtsalt üks vähestest piirkondadest Eestis, kuhu üldse saab sellist parki ehitada ja meile on selleks väljastatud ehitusload, mida pole keegi kunagi kohtus vaidlustanud.