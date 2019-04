Kui jälgida, kuidas meil võideldakse sallimatusega, siis võib märgata, et see võitlus on ühesuunaline. Eestis on tolerantsust monopoliseerinud teatud grupp inimesi, kes näitavad sallivuse nimel sellist raevu oma oponentide suhtes, et tuletavad juba meelde Mauseritega vehkides vendluse eest võidelnud kroomnahas komissare, kirjutab kolumnist Ivan Makarov.