Meie ees on huvitav kiri kaugelt päikesepaistelisest Ukrainast. Kirjutab Poltaava oblasti kolhoosnik Stepan Ivanovitš Šiško. Kolhoosi aednik jutustab sellest, et ta on oma eluaja jooksul suutnud aretada 300 sorti georgiine, 90 sorti hiina pojenge, 46 sorti astreid, 22 sorti jasmiine. Saanud teada Räpina mitšuurinlase saavutustest, palub kolhoosi aednik saata temale Räpinas aretatud georgiinide uusi sorte. Samuti on ta huvitatud mitmetest karusmarja- ja sõstrasortidest. Tehase «Proletarski Molot» aednik Rostovist Doni äärest, sm Žukov palub selgitada, kuidas saab lühendada tootmisprotsessi Räpina mitšuurinlaste poolt konstrueeritud muldpottide valmistamisel.