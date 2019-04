Aidu tuulepargi arendajad, vennad Andres ja Oleg Sõnajalg teavad väga hästi, et riigil pole hoobasid, millega juba püsti pandud elektrigeneraatoreid lammutada. Iga paika pandud kruusakoorem ja püsti saanud tuulikumeeter töötab nende kasuks, sest lõhkuma seda keegi ei hakka. See on väga vähe usutav, et peaminister Jüri Ratas või kaitseminister Jüri Luik tahaks endale moodsate tuulegeneraatorite lammutajate kuulsust. Peale selle kaasneb demonteerimisega kahjunõue – mitu miljonit eurot ja mitu aastat kestev kohtuprotsess, mille iga päev on kui kingitus opositsioonile, et näidata valitsuse ettevõtjavaenulikkust ja võhiklikkust rahaasjades.