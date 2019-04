Märtsis kirjutas The Wall Street Journal, et USA limiteerib oma luureinfo jagamist, kui Saksamaa ehitab 5G-sidevõrgu Hiina tehnoloogia baasil. Forbes pakub artiklis «How America Can Still Win The Battle for 5G», et Trumpi administratsioon peaks ütlema selgelt NATO liitlastele, et kui nemad ei toeta USAd 5G küsimuses, siis ei pruugi USA toetada neid riigikaitse küsimustes.