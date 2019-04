Selleks et valimistel populaarsust võita, tuleb lubada mingit maksu alandada, ning selleks et riigikassat täita, tuleb pärast valimisi mingi uus maks välja mõelda – näiteks kinnisvaramaks.

Paljudes riikides on see täiesti olemas. Itaalias ei kuulu esimene kodu siiski täies mahus maksustamisele, küll aga teine. Sealse loogika järgi oled sa kahe kinnisvaraga rikas ja õiglane on, kui rikkad maksavad.