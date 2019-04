Aastaraamatus kirjutatu

Aastaraamatu ajaloopeatükis räägitakse 2018. aasta aprillis Kaliningradis Immanuel Kanti nimelises Balti Föderaalses Ülikoolis (BFU) toimunud seminarist. Esitatakse ka seminari pealkiri: «Mälusõjad kui tänapäevase maailmakorralduse ümberhindamise instrument: II maailmasõja ajaloo uued väljakutsed». Tuuakse ära ka seminari korraldaja nimi – Venemaa Sotsiaaluuringute Ekspertinstituut. Märgitakse, et seoses seminariga kõlas Venemaal seisukoht, et lähitulevikus luuakse Kaliningradi «võimas» ajaloo võltsimise vastase võitluse keskus nn Ajaloolise Mälu Instituut.

Lugejatele esitatakse ka foto seminarisaalist. Selle all on tekst: «Ajaloovõltsimisele pühendatud konverents Kaliningradis. Vasakul M. Ilmjärv, tema vastas G. Chiesa». Seejärel teatatakse lugejatele, et 2018. aasta septembris toimus Moskvas Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud Venemaa Teaduste Akadeemia Üldajaloo Instituudi ja Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi ühine IV ajalookonverents. Lisatakse, et sellised konverentsid said alguse 2009. aastal Venemaa initsiatiivist asutada kahe riigi ajalookomisjon.